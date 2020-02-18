Смородская раскритиковала «Локомотив» за слабую подготовку юристов
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Бывший президент футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская раскритиковала юристов за слабую подготовку к делу против Мануэла Фернандеша, ныне выступающего за «Краснодар». Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, никаких долгов перед португальским полузащитником в клубе на момент ее ухода не было.
«Я не знаю как проходило разбирательство. Никаких задолженностей у нас не было, клубу стоило нанять более квалифицированных юристов», — сказала Смородская.
Напомним, что она возглавляла работу «Локомотива» в период с 2010 по 2016 год.
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