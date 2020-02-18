Смородская раскритиковала «Локомотив» за слабую подготовку юристов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/540/12833540/upload-RTX7ALZW-pic905-895x505-3341.jpg">

Бывший президент футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская раскритиковала юристов за слабую подготовку к делу против Мануэла Фернандеша, ныне выступающего за «Краснодар». Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, никаких долгов перед португальским полузащитником в клубе на момент ее ухода не было.

«Я не знаю как проходило разбирательство. Никаких задолженностей у нас не было, клубу стоило нанять более квалифицированных юристов», — сказала Смородская.

Напомним, что она возглавляла работу «Локомотива» в период с 2010 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что новичок казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов прошел через традиционный коридор.