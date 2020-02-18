Глава АСА не исключил возможного реванша между Емельяненко и Исмаиловым

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Глава Абсолютного чемпионата «Ахмат» (АСА) Алексей Яценко не исключил возможности проведения матча-реванша между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ответный поединок возможен в том случае, если после проведения первого боя между оппонентами останется недосказанность.

Напомним, что мероприятие с участием Емельяненко и Исмаиловым состоится 3 апреля в Москве. В настоящий момент обе стороны ведут активную подготовку к бою.

Ранее сообщалось, что российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram постер к бою с американцем Тони Фергюсоном.