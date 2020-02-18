«Потрясающая геометрия»: «Сочи» восхитился первым голом Кокорина за клуб
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Футбольный клуб «Сочи» восхитился восхитился первым голом бывшего нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина за новый клуб.
Официальный Instagram-аккаунт опубликовал первого забитого мяча в исполнении 28-летнего форварда с комментарием: «Потрясающая геометрия».
Напомним, что официально о переходе Кокорина в стан последней команды Российской премьер-лиги (РПЛ) было объявлено лишь 17 февраля, в то время как до этого уже неоднократно были выложены фотографии, где бывший форвард сборной России находится в экипировке сочинцев.
Ранее сообщалось, что «Милан» в матче 24-го тура чемпионата Италии в родных стенах одолел «Торино» со счетом 1:0.