«Вашингтон» проиграл «Вегасу», Овечкин снова не забил
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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Вашингтон Кэпиталз».
Встреча закончилась со счетом 3:2.
На шайбы Ника Холдена, Райлли Смита и Макса Пасиоретти «столичные» ответили дублем Ти Джея Оши.
Стоит отметить, что капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не может набрать очки уже в пятом матче подряд.
НХЛ — Регулярный чемпионат
«Вегас Голден Найтс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2
Ранее вратарь «Тампы» Василевский был признан второй звездой недели в НХЛ.