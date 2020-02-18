«Вашингтон» проиграл «Вегасу», Овечкин снова не забил

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча закончилась со счетом 3:2.

На шайбы Ника Холдена, Райлли Смита и Макса Пасиоретти «столичные» ответили дублем Ти Джея Оши.

Стоит отметить, что капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не может набрать очки уже в пятом матче подряд.

НХЛ — Регулярный чемпионат
«Вегас Голден Найтс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2

Ранее вратарь «Тампы» Василевский был признан второй звездой недели в НХЛ.