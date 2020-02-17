Дубль Кокорина в дебютном матче помог «Сочи» обыграть «Динамо»

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«Сочи» переиграл московское «Динамо» в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в турецком Белеке, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил новичок команды Александр Кокорин, также отличился Кристиан Нобоа. У бело-голубых мяч забил Себастьян Шиманьски.

17 февраля стало известно о переходе Кокорина в «Сочи» из петербургского «Зенита» на правах аренды до конца сезона.

Ранее сообщалось, что форвард не имеет запрета на участие в игре против сине-бело-голубых.

Футбол. Товарищеский матч

«Динамо» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 1:3

Голы: 1:0 — Шиманьски, 5; 1:1 — Кокорин, 52; 1:2 — Нобоа, 55; 1:3 — Кокорин, 80.