Дубль Кокорина в дебютном матче помог «Сочи» обыграть «Динамо»
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«Сочи» переиграл московское «Динамо» в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в турецком Белеке, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил новичок команды Александр Кокорин, также отличился Кристиан Нобоа. У бело-голубых мяч забил Себастьян Шиманьски.
17 февраля стало известно о переходе Кокорина в «Сочи» из петербургского «Зенита» на правах аренды до конца сезона.
Ранее сообщалось, что форвард не имеет запрета на участие в игре против сине-бело-голубых.
Футбол. Товарищеский матч
«Динамо» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 1:3
Голы: 1:0 — Шиманьски, 5; 1:1 — Кокорин, 52; 1:2 — Нобоа, 55; 1:3 — Кокорин, 80.