Неймар попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Боруссией»

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Бразильский нападающий французского «ПСЖ» попал в заявку команды на матч с дортмундской «Боруссией» в рамках Лиги чемпионов.

Футболист не выходил на поле с 1 февраля, с тех пор, как получил травму в матче чемпионата Франции против «Монпелье». Однако у форварда есть возможность появиться на поле в матче Лиги чемпионов.

Команды сыграют в рамках 1/8 финала турнира. Матч состоится 18 февраля в 23.00 по московскому времени в Дортмунде.

Ранее сообщалось, что бразилец Кафу призвал Неймара поменять отношение к футболу.