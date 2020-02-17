Тренер «Сельты» прокомментировал ничью с «Реалом»

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Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия прокомментировал ничью с мадридским «Реалом» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает As.

По его словам, у полузащитников не всегда получалось доставлять мяч до Федора Смолова из-за насыщенной линии игроков столичного коллектива.

Также специалист заявил, что одно очко, заработанное на «Сантьяго Бернабеу» — великолепный результат, добытый при полной самоотдаче от футболистов.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал обидной ничью с «Сельтой» в рамках 24-го тура чемпионата Испании по футболу.