«Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии

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Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» переиграл бирмингемскую «Астон Виллу» в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В начале встречи автоголом отметился защитник гостей Тоби Алдервейрелд. Позднее бельгиец сравнял счет, а Сон Хын Мин вывел «шпор» вперед. Во второй половине игры защитник хозяев Бьорн Энгельс восстановил равновесие, однако на четвертой добавленной минуте гол Сона принес лондонскому клубу победу.

После 26 туров «Тоттенхэм» (40 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В следующем матче клуб сыграет с лондонским «Челси».

«Астон Вилла» (25) располагается на 17-й строчке. В 27-м туре команда на выезде сыграет с «Саутгемптоном».

Ранее сообщалось, что

Англия. Премьер-лига. 26-й тур

«Астон Вилла» (Бирмингем) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — 2:3

Голы: 1:0 — Алдервейрелд, 9 (автогол); 1:1 — Алдервейрелд, 27; 1:2 — Сон, 45+2; 2:2 — Энгельс, 53; 2:3 — Сон, 90+4.