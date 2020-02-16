«Аталанта» обыграла «Рому» в матче Серии А
В очередном матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» из Бергамо обыграла столичную «Рому».
Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Марио Пашалич и Хосе Паломино.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Эдин Джеко, выступающий за сборную Боснии и Герцеговины.
После этой победы «Аталанта» набрала 45 очков и закрепилась на четвертой позиции в турнирной таблице Серии А.
«Рома» с 39 баллами идет пятой.
Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» провело экстренное собрание футболистов после решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду от еврокубов на два сезона.