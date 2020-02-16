Ротенберг выразил надежду на переход Кокорина в «Сочи»
Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг выразил надежду на переход нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время трудовое соглашение с 28-летним бывшим форвардом сборной России не подписано.
«Мы надеемся на то, что трансфер. все-таки случится и Саша присоединится к нашему клубу. Ситуации непростая, договоренности. к этой минуте нет», — заявил Ротенберг.
Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» провело экстренное собрание футболистов после решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду от еврокубов на два сезона.