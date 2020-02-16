Конькобежцы Кулижников и Воронина с мировыми рекордами выиграли ЧМ
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Отечественные конькобежцы Павел Кулижников и Наталья Воронина с мировыми рекордами выиграли чемпионат мира.
Россиянин одержал убедительную победу на дистанции в 1000 метров, преодолев ее за 1.05,697 секунды.
Воронинаа сумела опередить всех своих оппоненток на дистанции в 5000 метров, показав результат 6.39,021.
Мужчины. 1000 метров.
1. Павел Кулижников (Россия) – 1.05,697 (мировой рекорд)
2. Кьелд Нюйс (Нидерланды) – 1,03
3. Томас Крол (Нидерланды) – 1,05...
9. Руслан Мурашов (Россия) – 1,43...
12. Виктор Муштаков (Россия) – 1,64
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