Конькобежцы Кулижников и Воронина с мировыми рекордами выиграли ЧМ

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Отечественные конькобежцы Павел Кулижников и Наталья Воронина с мировыми рекордами выиграли чемпионат мира.

Россиянин одержал убедительную победу на дистанции в 1000 метров, преодолев ее за 1.05,697 секунды.

Воронинаа сумела опередить всех своих оппоненток на дистанции в 5000 метров, показав результат 6.39,021.

Мужчины. 1000 метров.

1. Павел Кулижников (Россия) – 1.05,697 (мировой рекорд)

2. Кьелд Нюйс (Нидерланды) – 1,03

3. Томас Крол (Нидерланды) – 1,05...

9. Руслан Мурашов (Россия) – 1,43...

12. Виктор Муштаков (Россия) – 1,64

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» провело экстренное собрание футболистов после решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду от еврокубов на два сезона.