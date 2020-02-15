Йоханнес Бе назвал странной победу Логинова в спринте на чемпионате мира
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе высказался о победе россиянина Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Спортсмен не допустил ни одного промаха и на 6,5 секунды обогнал ставшего вторым француза Кентена Фийона Майе. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
«На фоне всего, что мы знаем, и слабой скорости в этом сезоне победа Логинова выглядит немного странно», — цитирует Бе NRK.
Ранее Логинов прокомментировал победу в спринте на чемпионате мира по биатлону.