Российский биатлонист впервые за 12 лет завоевал золото ЧМ в спринте

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Биатлонист Александр Логинов стал первым россиянином за последние 12 лет, выигравшим спринт на чемпионате мира.

На первенстве мира в итальянском Антхольце Логинов на 6,5 секунды обогнал ставшего вторым француза Кентена Фийона Майе. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

12 лет назад победу в спринтерской гонке праздновал Максим Чудов. Он стал чемпионом мира в шведском Эстерсунде.

Первенство мира в Антхольце завершится 23 февраля. 16 февраля пройдут мужская и женская гонки преследования.

Ранее сообщалось, что бронзовым призером чемпионата мира в спринте стал француз Мартен Фуркад.