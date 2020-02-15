Биатлонист Логинов выиграл золото в спринте на чемпионате мира
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Спортсмен прошел дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды и не совершил ни одного промаха. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе (+6,5 секунды; один промах). Третье место занял еще одни представитель Франции Мартен Фуркад (+19,5; 0).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Чемпионат мира по биатлону завершится 23 февраля.
Ранее сообщалось, что норвежская биатлонистка Марте Рейселанд стала победительницей в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц
Спринт. 10 км
1. Александр Логинов (Россия) — 22.48,1 (0 промахов);
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — +6,5 (1);
3. Мартен Фуркад (Франция) — +19,5 (0).