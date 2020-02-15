Биатлонист Логинов выиграл золото в спринте на чемпионате мира

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Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Спортсмен прошел дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды и не совершил ни одного промаха. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе (+6,5 секунды; один промах). Третье место занял еще одни представитель Франции Мартен Фуркад (+19,5; 0).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Чемпионат мира по биатлону завершится 23 февраля.

Ранее сообщалось, что норвежская биатлонистка Марте Рейселанд стала победительницей в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц

Спринт. 10 км

1. Александр Логинов (Россия) — 22.48,1 (0 промахов);

2. Кентен Фийон Майе (Франция) — +6,5 (1);

3. Мартен Фуркад (Франция) — +19,5 (0).