Россия может потерять медали Олимпиады-2010 в Ванкувере

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) ведет еще одно дело о нарушении российскими атлетами антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.

15 февраля IBU отстранил Евгения Устюгова и Светлану Слепцову. Бывшие спортсмены получили по два года дисквалификации. Также биатлониста лишили золота Игр-2014 в Сочи.

Драчев заявил, что Россия будет подавать апелляцию на решение IBU.

«Идет же еще и второе дело по Ванкуверу, возврат медалей там тоже возможен. Сейчас мы можем только гадать. Как пойдет дело, так и пойдет», — цитирует Драчева «Чемпионат.com».

Результаты Слепцовой с 22 марта 2013 года до конца сезона-2013/14 были аннулированы. Биатлонистка была признана виновной в применении остарина.

Устюгов, в пробе которого нашли оксандролон, лишился золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи в эстафетной гонке. Также аннулированы все результаты с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/2014.

Дисквалификации россиян отсчитываются с даты вынесения решения IBU.

Ранее депутат Государственной думы, бывший биатлонист Антон Шипулин высказался о дисквалификации Устюгова.