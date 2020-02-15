Шипулин отреагировал на дисквалификацию Устюгова и лишение золота Игр
Депутат Государственной думы, бывший биатлонист Антон Шипулин высказался о дисквалификации соотечественника Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил.
15 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил спортсмена на два года. Также Устюгов был лишен золота Олимпийских игр 2014 года в эстафетной гонке. Также своих медалей лишатся Шипулин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко.
«Нет слов, я опустошен и пытаюсь осознать произошедшее. На протяжении всей карьеры я был ярым противником допинга. Остаюсь таким и сейчас», — написал Шипулин в Instagram.
Бывший биатлонист отметил, что всегда верил в чистоту партнеров по команде и будет верить в них до последнего.
В допинг-пробе Устюгова нашли оксандролон. Аннулированы все его результаты с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/2014.
Ранее сообщалось, что Устюгов оспорит дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).