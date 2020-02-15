Биатлонисты Устюгов и Слепцова оспорят дисквалификации

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что Евгений Устюгов и Светлана Слепцова оспорят дисквалификации в Спортивном арбитражном суде (CAS).

15 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Бывшие спортсмены получили по два года дисквалификации.

«У них есть 21 день, чтобы оспорить решения. Они воспользуются этим правом», — цитирует Драчева ТАСС.

Результаты Слепцовой с 22 марта 2013 года до конца сезона-2013/14 были аннулированы. Биатлонистка была признана виновной в применении остарина.

Устюгов, в пробе которого нашли оксандролон, лишился золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи в эстафетной гонке. Также аннулированы все результаты с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/2014.

Дисквалификации россиян отсчитываются с даты вынесения решения IBU.

Ранее Устюгов впервые прокомментировал свою дисквалификацию и лишение золота Игр.