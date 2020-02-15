Пеле: я продолжаю бороться за жизнь

<img src="//img.gazeta.ru/files3/37/10726037/upload-RIAN_03132309.HR.ru-pic905-895x505-54080.jpg">

Единственный в истории человечества трехкратный чемпион мира по футболу Пеле рассказал о состоянии своего здоровья. Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, непростая борьба за жизнь только начинается.

«Я в порядке. Стараюсь с достоинством принимать те физические ограничения, которые стали причиной ухудшения моего здоровья. Я ничего не боюсь и полон решимости в том, что делаю», — заявил Пеле.

Напомним, что в течении многих месяцев бразилец находится в инвалидном кресле и не может самостоятельно ходить.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Торбинский заявил о том, что переехал жить в Соединенные штаты Америки.