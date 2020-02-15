Бывший игрок «Зенита» заключил контракт с казахстанским клубом

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Бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Сиротов заключил контракт с казахстанским клубом «Каспий». Об этом сообщает Sports.kz.

Сиротов является воспитанником академии сине-бело-голубых, ему 28 лет. Предыдущим местом его работы был ивановский «Текстильщик», выступающий в нынешнем сезоне в Олимп-ФНЛ.

Стоит отметить, что «Каспий» в этом году дебютирует в Казахстанской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что «Монако» выиграл три матча в чемпионате Франции подряд впервые с мая 2018 года.