Бывший игрок «Зенита» заключил контракт с казахстанским клубом
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Бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Сиротов заключил контракт с казахстанским клубом «Каспий». Об этом сообщает Sports.kz.
Сиротов является воспитанником академии сине-бело-голубых, ему 28 лет. Предыдущим местом его работы был ивановский «Текстильщик», выступающий в нынешнем сезоне в Олимп-ФНЛ.
Стоит отметить, что «Каспий» в этом году дебютирует в Казахстанской премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что «Монако» выиграл три матча в чемпионате Франции подряд впервые с мая 2018 года.