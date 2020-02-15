Кулижников выиграл золото на дистанции 500 м на чемпионате мира

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Российский конькобежец Павел Кулижников стал обладателем золотой награды на дистанции 500 м на чемпионате мира.

Российский спортсмен преодолел дистанцию за 33,727 секунды.

Серебро мирового первенства на этой дистанции завоевал еще один представитель России — Руслан Мурашов (+0.26). Замкнул тройку лидеров японский конькобежец Тацуя Синхама (+0.30).

Ранее сообщалось, что канадский конькобежец установил мировой рекорд на чемпионате мира.