Кулижников выиграл золото на дистанции 500 м на чемпионате мира
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Российский конькобежец Павел Кулижников стал обладателем золотой награды на дистанции 500 м на чемпионате мира.
Российский спортсмен преодолел дистанцию за 33,727 секунды.
Серебро мирового первенства на этой дистанции завоевал еще один представитель России — Руслан Мурашов (+0.26). Замкнул тройку лидеров японский конькобежец Тацуя Синхама (+0.30).
Ранее сообщалось, что канадский конькобежец установил мировой рекорд на чемпионате мира.