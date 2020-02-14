Гимнаст употребил допинг ради написания сочинения в университете

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Новозеландский гимнаст Батухан Языджи дисквалифицирован на два года за употребление запрещенных препаратов. Об этом сообщает Stuff.co.nl.

По информации источника, спортсмен принял вещество под названием «риталин» для завершения написания эссе в университете в более короткий срок.

По словам спортсмена, никто из представителей федерации не говорил ему о запрете риталина, однако антидопинговая комиссия не приняла его оправдания во внимание.

Ранее сообщалось, что адвокат российского боксера Георгия Кушиташвили Александр Дегтерев намерен обжаловать решение суда о заключении своего клиента под стражу.