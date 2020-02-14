У боксера Кушиташвили нашли в организме следы кокаина
У известного российского боксера Георгия Кушиташвили нашли в организме следы кокаина. Об этом сообщает ТАСС.
По информации источника, двукратный чемпион России, которому предъявлено обвинение по делу об избиении сотрудника Росгвардии и незаконному хранению наркотических веществ, также употреблял кокаин.
Прокурор Второго окружного военного суда, в котором слушается данное дело, попросила судью приобщить к материалам медицинское свидетельство, информирующее о наличии в организме Кушиташвили следов запрещенного вещества.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко прошел медицинское обследование в Грозном.