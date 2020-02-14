Роналду поделился мнением о матче с «Миланом»

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о результате первого матча полуфинала Кубка Италии против «Милана», передает Sport24.

Встреча завершилась со счетом 1:1, при этом «Ювентус» ушел от поражения уже в компенсированное ко второму тайму время, благодаря голу Роналду с пенальти.

«Тяжелая игра, но мы держимся вместе, как команда. Теперь у нас дома ответная игра при поддержке наших болельщиков, чтобы выйти в финал Кубка Италии!» — написал форвард в своем Instagram.

Ответная игра будет проведена в Турине 4 марта.

Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» рассчитывают на Роналду и Дибалу в следующем сезоне.