Россия стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
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Сборная Норвегии стала первой на смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону.
Турнир проходит в итальянском Антхольце.
Вторыми финишировали итальянцы, тогда как замкнула первую тройку сборная Чехии.
Стоит отметить, что сборная России, за которую выступали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов, стала лишь шестой.
ЧМ — 2020. Смешанная эстафета
1. Норвегия — 1:02:27.7 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов)
2. Италия — +15,6 (0+6)
3. Чехия — +30,8 (0+2)…
6. Россия — +59,4 (0+5).
«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию гонки.
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