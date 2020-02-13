Россия поможет Китаю в случае переноса соревнований из-за коронавируса
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Министр спорта России Олег Матицын заявил о том, что страна окажет помощь Китаю в случае переноса оттуда спортивных соревнований из-за коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, что с 31 декабря на территории КНР бушует эпидемия респираторного заболевания, из-за которого погибло уже более тысячи человек.
«Если нужно будет провести соревнования вместо Китая, то мы постараемся помочь. Думаю, что проблема с коронавирусом будет локализована. Надеюсь, это не скажется на развитии спорта», — сказал Матицын.
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