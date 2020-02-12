Тренер сборной Украины Шевченко может возглавить «Милан»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/457/12150457/RTX5E0TI-pic905-895x505-69739.jpg">

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко — один из главных кандидатов на пост наставника «Милана», утверждает итальянский журналист Calciomercato Даниэль Лонго в Twitter.

Как сообщает источник, на 43-летнего украинца лично обратил внимание технический директор клуба Паоло Мальдини. Помимо Шевченко, на место на тренерском мостике претендует специалист из «РБ Лейпциг» Ральф Рангник.

В данный момент «Милан» возглавляет Стефано Пиоли. В том случае, если его подопечные не смогут попасть в Лигу чемпионов или проиграют в Кубке Италии, наставник будет уволен согласно прописаной в контракте опции, подразумевающей отсутствие компенсации.

Напомним, что за карьеру футболиста Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год, а также в сезоне-2008/2009.

Главным тренером сборной Украины он стал в 2016 году.

Ранее Василий Березуцкий рассказал о новой работе в московском ЦСКА.