Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения «Тампе»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» уступил «Тампе-Бэй Лайтнинг».

Встреча прошла Питтсбурге на «ППГ Пэйнтс Арене» в присутствии 18 445 зрителей и завершилась победой гостей с минимальным счетом в дополнительное время — 1:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Сергачев и Янни Гурд.

У хозяев единственный гол на свой лицевой счет оформил Евгений Малкин.

После этой победы «молнии» набрали 79 очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что в матче регулярного чемпионата НХЛ между командами «Виннипег Джетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» российский вратарь Игорь Шестеркин получил повреждение.