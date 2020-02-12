Симонян прокомментировал смерть Рейнгольда

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Лучший бомбардир в истории московского «Спартака» Никита Симонян прокомментировал смерть легендарного Валерия Рейнгольда, защищавшего цвета красно-белых в период с 1960 по 1967 год. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, в последнее время Рейнгольд испытывал определенные проблемы со здоровьем, возможно из-за них ветерану не стоило посещать товарищеский турнир в манеже в «Сокольниках», где его и настиг удар.

Также Симонян заявил, что Рейнгольд всегда являлся правдолюбом и не стеснялся говорить жесткие, но справедливые слова.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился эмоциями после смерти Валерия Рейнгольда