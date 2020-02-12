Гаврилов призвал поставить бюст Рейнгодьда в Лужниках

<img src="//img.gazeta.ru/files3/53/12956053/vr-pic905-895x505-53603.jpg">

Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал известие о смерти легендарного игрока красно-белых Валерия Рейнгольда. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в честь скоропостижное скончавшегося от сердечного приступа 77-летнего футболиста можно поставить памятный бюст в районе стадиона «Лужники».

«В настоящее время на Аллее славы у арены уже установлены монументы Николаю Старостину, Льву Яшину и Эдуарду Стрельцову. Думаю, что и Валерию бы там нашлось место», — заявил Гаврилов.

Также хавбек заявил, что Рейнгольд навсегда останется в памяти как честный и открытый человек.

Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн высказался о смерти легендарного игрока красно-белых Валерия Рейнгольда.