Федун намерен помочь в организации похорон Рейнгольда

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Владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун намерен помочь в организации похорон легендарного игрока Валерия Рейнгольда, скончавшегося в Москве 11 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, бремя по осуществлению траурной церемонии столичный клуб возьмет на себя.

«Всю необходимую помощь мы обязательно окажем. Мы всегда смотрели на его игру с большим восхищением. Память об этом великом спартаковце останется в наших сердцах навсегда», — заявил Федун.

Напомним, что Рейнгольду было 77 лет. 18 февраля воспитаннику «Динамо» и «Спартака» исполнилось бы 78 лет.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может приобрести игрока итальянского «Наполи» Амина Юнеса.