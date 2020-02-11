Медведев хочет выступить на Олимпиаде в Токио под российским флагом

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Российский теннисист Даниил Медведев рассчитывает, что сможет принять участие на Олимпийских играх в Токио в 2020 году под российским флагом, передает Marca.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях сроком на четыре года из-за допингового скандала. Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Меня печалит, что каждую неделю я прохожу проверки со стороны всех антидопинговых агентств всех стран мира. Я бы хотел выступить на Олимпиаде в Токио под российским флагом», — заявил россиянин.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов вышел в 1/8 финала турнира в Роттердаме.