Хабиб впервые возглавил сводный рейтинг бойцов UFC по версии Sherdog

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Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
РИА «Новости»

Освещающий смешанные единоборства (MMA) популярный портал Sherdog опубликовал обновленный рейтинг бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в независимости от весовой категории.

На первой строчке оказался действующий чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Он обошел американского чемпиона тяжелого дивизиона Джона Джонса, который в тяжелом бою одержал раздельным решением судей победу над соотечественником Домиником Рейесом.

На третьей строчке остался Генри Сехудо, обладатель пояса в легчайшем весе.

Ранее президент UFC заявил, что Валентина Шевченко — настоящая гангстерша.