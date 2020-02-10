Режиссер «Паразитов» заявил о желании поужинать с игроком «Манчестер Сити»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/677/12953677/2020-02-10T053714Z_971146518_HP1EG2A0FM28Z_RTRMADP_3_AWARDS-OSCARS-pic905-895x505-9742.jpg">

Триумфатор прошедшей кинопремии «Оскар» южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо заявил, что хотел бы поужинать с полузащитником «Манчестер Сити» Кевином Де Брейне.

Британские СМИ нашли ветку на Reddit, где режиссер в ноябре отвечал на вопросы пользователей. Один из участников портала спросил, с кем из мертвых или живых людей Пон Чжун Хо хотел бы поужинать.

«Альфред Хичкок, Ким Ен А, Кевин Де Брейне, Мартин Скорсезе и Джимми Пейдж, он был моим кумиром в школе. На ужин у нас была бы испанская кухня. Много паэльи», — отметил режиссер.

Фильм «Паразиты» стал лауреатом премии «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший иностранный фильм», «Лучший оригинальный сценарий». Сам Пон Чжун Хо получил статуэтку за лучшую режиссерскую работу.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мария Шарапова пришла на вечеринку «Оскара» в полупрозрачном платье.