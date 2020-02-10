Первая ракетка мира в парном разряде оправдан по делу о допинге

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Первый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в парном разряде колумбиец Роберт Фара оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF).

Ранее в допинг-пробе спортсмена был обнаружен болденон, однако по итогам расследования было определено, что запрещенное вещество попало в организм с говядиной.

Фара выступает в паре с соотечественником Хуаном Себастьяном Кабалем. Теннисист становился победителем 16 турниров ATP в парном разряде.

Ранее сообщалось, что шотландский футболист получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление марихуаны.