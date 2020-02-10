Медведев удерживает пятую позицию в рейтинге ATP

На официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) был опубликован обновленный рейтинг спортсменов.

Первую десятку не коснулись изменения. Лидером до сих пор остается серб Новак Джокович. Первая ракетка России Даниил Медведев удерживает пятую позицию. Также не изменились места Андрея Рублева (15) и Карена Хачанова (17).

Еще один отечественный теннисист Евгений Донской опустился на со 109-й на 111-ю строчку.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова опустилась на 371-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).