Шестеркин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»
Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз», сообщается на официальном сайте турнира.
24-летний российский голкипер отразил 42 из 43 бросков.
Вторым стал форвард «Рейнджерс» Филип Хитил. В его активе две голевые передачи.
Третьей звездой признан Филлип Ди Джузеппе, отдавший две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что гол форварда Артемия Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу над «Лос-Анджелесом».