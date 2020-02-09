Джон Джонс с трудом защитил чемпионский пояс на турнире UFC 247

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Сегодня, 9 февраля, в Хьюстоне, США, проходит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 247. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Главным поединком ивента стал титульный бой в полутяжелом весе между действующим чемпионом американцем Джоном Джонсом и его соотечественником Домиником Рейесом

Поединок завершился победой обладателя пояса со счетом 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Джонс в третий раз кряду защитил титул чемпиона.

Отметим, что ход поединка не менялся на протяжении двух раундов. Все это время Рейес владел инициативой. Повернуть ход встречи в свою сторону Джонсу удалось к третьему раунду, однако в следующей пятиминутке Рейес собрался и снова выглядел лучше. В заключительном раунде Джонс работал первым номером, но по-прежнему не владел явным преимуществом.

Ранее в со-главном бою турнира обладательнице чемпионского пояса в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко досрочно победила американку Кэтлин Чукагян.