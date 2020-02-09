Передача Малкина помогла «Питтсбургу» выиграть у «Флориды»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Флориды Пантерз».
Встреча прошла в Санрайзе в присутствии 17 773 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 2:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Летанг, Тедди Блюгер и Сидни Кросби.
У хозяев голы на свой лицевой счет оформили Майк Хоффман и Бретт Коннолли.
После этой победы «пингвины» набрали 73 очка и закрепились на четвертой позиции в Восточной конференции НХЛ.
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