Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от разгрома «Филадельфией»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Филадельфии Флайерз».

Встреча прошла в столице США на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась разгромной победой гостей со счетом 2:7.

У хозяев голы на свой лицевой счет оформили Ти Джей Оши и Евгений Кузнецов.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Клод Жиру, Джеймс Ван Римсдайк, Николас Обе-Кубель и Михаэль Раффль, а Шон Кутюрье записал хет-трик.

Столичная команда с 77 очками осталась на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России Владимир Плющев усомнился в силе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).