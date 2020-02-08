Олимпийская сборная России по хоккею проиграла Словакии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/89/12950089/RIAN_6124733.HR-pic905-895x505-95701.jpg">

Олимпийская сборная России встретилась со Словакией в рамках товарищеского турнира в Попраде.

Матч завершился поражением отечественной команды со счетом 1:2. Отметим, что вчера, 7 февраля, ей удалось обойти белоруссов с минимальным счетом 1:0.

Первая шайба встречи была заброшена защитником словацкой сборной Мареком Дялогой на девятой минуте. Затем отрыв помог увеличить нападающий Михал Хован. Несмотря на то, что россиянам удалось сократить отставание на 53-й минуте благодаря голу нападающего Максима Соркина, счет все равно остался в пользу Словакии.

Ранее был назван состав сборной России по хоккею на матч со Швецией.

Хоккей. Товарищеский матч

Россия — Словакия — 2:1

1:0 — Дялога (Лампер, Зиго), 08:59 (5x5);

2:0 — Хован (Марцинко, Гернат), 12:28 (5x4)8

2:1 — Соркин (Дорофеев), 52:52 (5x5)