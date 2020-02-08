Олимпийская сборная России по хоккею проиграла Словакии
Олимпийская сборная России встретилась со Словакией в рамках товарищеского турнира в Попраде.
Матч завершился поражением отечественной команды со счетом 1:2. Отметим, что вчера, 7 февраля, ей удалось обойти белоруссов с минимальным счетом 1:0.
Первая шайба встречи была заброшена защитником словацкой сборной Мареком Дялогой на девятой минуте. Затем отрыв помог увеличить нападающий Михал Хован. Несмотря на то, что россиянам удалось сократить отставание на 53-й минуте благодаря голу нападающего Максима Соркина, счет все равно остался в пользу Словакии.
Ранее был назван состав сборной России по хоккею на матч со Швецией.
Хоккей. Товарищеский матч
Россия — Словакия — 2:1
1:0 — Дялога (Лампер, Зиго), 08:59 (5x5);
2:0 — Хован (Марцинко, Гернат), 12:28 (5x4)8
2:1 — Соркин (Дорофеев), 52:52 (5x5)