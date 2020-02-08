Боец ММА Смоляков жестко высказался о Емельяненко-младшем

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Смоляков жестко высказался об Александре Емельяненко. Об этом сообщает «Вестник ММА».

По его словам, 36-летний спортсмен не может отвечать за свои слова.

«Ты раздевался догола в раздевалке в Чечне при пацанах. Для меня, такой мужчина предлагает себя. Хочу проучить эту мразь за то, что он насиловал женщин. Ты клоун, мразь, и животное. Специально хочу сказать о тебе побольше, чтобы ты не смог отвертеться», — сказал Смоляков.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко в интервью «Газете.Ru» ответил на критику своего вида спорта.