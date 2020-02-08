Загитова упала во время показательного номера в Цюрихе

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Действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова упала во время исполнения показательного номера в Цюрихе. Об этом сообщает «Чемпионат».

Россиянка вышла исполнить прокат в наряде, который использовался в короткой программе нынешнего сезона.

17-летняя фигуристка число исполнила тройной лутц, но затем сорвала тройной флип и жестко приземлилась на лед.

Стоит отметить, что второй показательный номер прошел без ошибок.

Ранее сообщалось, что японская фигуристка Рика Кихира выиграла Турнир четырех континентов, который проходил в корейском Сеуле.