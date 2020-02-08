Загитова упала во время показательного номера в Цюрихе
Действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова упала во время исполнения показательного номера в Цюрихе. Об этом сообщает «Чемпионат».
Россиянка вышла исполнить прокат в наряде, который использовался в короткой программе нынешнего сезона.
17-летняя фигуристка число исполнила тройной лутц, но затем сорвала тройной флип и жестко приземлилась на лед.
Стоит отметить, что второй показательный номер прошел без ошибок.
Ранее сообщалось, что японская фигуристка Рика Кихира выиграла Турнир четырех континентов, который проходил в корейском Сеуле.