Шлеменко сравнил количество смертей в боксе и ММА
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко в интервью «Газете.Ru» высказался о количество смертей в боксе и боях без правил.
По его словам, правила смешанных единоборств сделаны таким образом, чтобы минимизировать возможность получения тяжелых повреждений.
«За последние пять лет там были получены очень серьезные травмы — в том числе и нашими соотечественниками.
Вспомним, например, дагестанского боксера Максима Дадашева, который погиб после проведения поединка. В ММА таких случаев, к счастью, еще не было. Поэтому я считаю, что правила смешанных единоборств составлены с умом.
Тем более, знаете, когда бои ММА только зарождались — в конце 1980 – начале 1990-х, — там было все жестче. Дрались голыми кулаками — тогда это было похоже на реальную драку.», — сказал Шлеменко.
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