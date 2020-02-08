Шлеменко сравнил количество смертей в боксе и ММА

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко в интервью «Газете.Ru» высказался о количество смертей в боксе и боях без правил.

По его словам, правила смешанных единоборств сделаны таким образом, чтобы минимизировать возможность получения тяжелых повреждений.

«За последние пять лет там были получены очень серьезные травмы — в том числе и нашими соотечественниками.

Вспомним, например, дагестанского боксера Максима Дадашева, который погиб после проведения поединка. В ММА таких случаев, к счастью, еще не было. Поэтому я считаю, что правила смешанных единоборств составлены с умом.

Тем более, знаете, когда бои ММА только зарождались — в конце 1980 – начале 1990-х, — там было все жестче. Дрались голыми кулаками — тогда это было похоже на реальную драку.», — сказал Шлеменко.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко рассказал, о чем думал, когда находился под арестом.