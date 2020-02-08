Экс-игрок «Барселоны» высказался о конфликте Месси с Абидалем

<img src="//img.gazeta.ru/files3/467/12947467/2020-01-25T163346Z_1254537887_RC24NE90G4LL_RTRMADP_3_SOCCER-SPAIN-VAL-FCB-REPORT-pic905-895x505-46031.jpg">

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо поделился мнением о конфликте звездного нападающего каталонской команды Лионеля Месси и спортивного директора Эрика Абидаля, передает Betfair.

Конфликт начался с того, что в интервью Абидаль заявил, что некоторые игроки были недовольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде, поэтому не работали в полную силу. Месси на это отреагировал негативно, потребовав назвать конкретные имена.

«Абидаль находится в сложной ситуации, особенно потому, что игрок, который отреагировал на его комментарии, — это не просто кто-нибудь, а капитан «Барсы» и суперзвезда. Это Лео Месси», — заявил Ривалдо.

Ранее сообщалось, что Месси не будет уходить из «Барселоны» из-за конфликта с руководством.