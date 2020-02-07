Зарплата Роналду почти вдвое меньше, чем у Месси
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Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси является самым высокооплачиваемым футболистом мира, сообщает Marca со ссылкой на L'Équipe.
По информации издания, месячная зарплата аргентинца составляет €8,3 млн до вычета налогов. Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду занимает второе место в рейтинге. Его месячный доход составляет €4,5 млн.
Третьим в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира идет бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар (€3 млн).