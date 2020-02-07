Ученик Тутберидзе стал чемпионом России среди юниоров
close
Фигурист Даниил Самсонов стал чемпионом России среди юниоров.
На первенстве страны, которое проходит в Саранске, спортсмен по сумме двух программ набрал 261,22 балла. Второе место занял Петр Гуменник (258,42), лидировавший после короткой программы. Третьим стал Андрей Мозалев (250,07).
Самсонов занимается в группе российского специалиста Этери Тутберидзе.
Ранее Самсонов рассказал о совместных тренировках с известным японским спортсменом Семой Уно, который в 2019 году летом провел сбор в тренировочном лагере заслуженного тренера России Тутберидзе.