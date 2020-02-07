Итальянский фигурист заявил о желании поработать с Тутберидзе

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Итальянский фигурист Даниэль Грассль в интервью «Газете.Ru» заявил, что хотел бы потренироваться в группе российского специалиста Этери Тутберидзе.

«Мне очень нравится Россия, и я хотел бы поехать летом на стажировку в группу Тутберидзе. Я спрошу у Этери, можно ли мне будет приехать летом на две недели или в мае. Знаю, что это будет очень сложно, но я хочу попробовать новые техники. Мой тренер Лоренцо Магри постарается помочь мне все это организовать», — сказал фигурист.

Грассль является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров и чемпионом Италии.

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