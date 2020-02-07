Солдатова может подать в суд на СМИ из-за информации о суициде

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Четырехкратная чемпионка мира в художественной гимнастике Александра Солдатова заявила, что может подать в суд на СМИ, распространившими слухи о попытке самоубийства.

Напомним, что 6 февраля в СМИ появились сообщения о том, что спортсменка оказалась в НИИ Склифосовского после попытки совершения самоубийства. Позже в Instagram тренера гимнастки появилось видео, на котором Солдатова заверила, что об этом не может быть и речи, а в больнице она оказалась из-за бытового пореза.

В собственном Instagram Солдатова ответила на вопросы подписчиков, среди которых был комментарий, поинтересовавшийся, можно ли подать в суд на СМИ, которые распространили данную информацию.

На чемпионатах мира Солдатова также завоевала три серебряные и одну бронзовую награду. На чемпионатах Европы помимо трех золотых медалей она завоевала четыре серебра.

Ранее Солдатова заявила, что не представляет, какой ужас пережили ее родители, друзья и тренеры.