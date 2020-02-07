Василевский обновил рекорд Хабибулина за «Тампу»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграл на своей площадке с «Питтсбург Пингвинз».

Встреча завершилась победой «молний» со счетом 4:2. Таким образом, команда сумела продлить серию без проигрышей до пяти встреч.

На счету вратаря хозяев россиянина Андрея Василевского 29 отраженных бросков из 31-го, что стало уже 17-й игрой отечественного хоккеиста без поражений в основное время. При этом за тот же отрезок на счету «Тампы» с россиянином на воротах лишь два проигранные в овертайме матча.

Теперь в рейтинге НХЛ по серии без поражений в основное время на счету 25-летнего игрока из России 27 побед в 40 матчах сезона, что делает его лидером списка. До этого первое месте удерживал Николай Хабибулин (12 побед и четыре поражения в дополнительное время в сезоне-2002/2003).

Ранее сообщалось, что «Монреаль» Ильи Ковальчука в овертайме дожал «Анахайм».