Солдатова была шокирована новостями про попытку суицида
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова заявила, что была шокирована новостями про свою попытку суицида, передает ТАСС.
СМИ информировали, что 6 февраля спортсменка попала в больницу после попытки суицида. Позднее и сама гимнастка, и ее тренер опровергли эту информацию.
«В прессе пишут полный ужас и неправду. Со мной все прекрасно. У меня нет слов, как такое можно было написать», — сказала Солдатова на видеосообщении в Instagram.
Ранее сообщалось, что Солдатова опровергла информацию о попытке суицида.